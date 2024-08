Filippine: Controlli per contenere la febbre suina africana a Luzon

10 Agosto 2024_ Il Dipartimento dell'Agricoltura delle Filippine ha annunciato l'istituzione di posti di controllo per il bestiame a Luzon, al fine di contenere la diffusione della febbre suina africana (ASF). Questi controlli sono una misura temporanea in attesa dell'arrivo dei vaccini contro l'ASF, previsto nei prossimi settimane. Il segretario assistente all'Agricoltura, Dr. Constante Palabrica, ha sottolineato che i posti di controllo serviranno a garantire che animali malati non vengano trasferiti. La città di Lobo, a Batangas, è stata dichiarata in stato di calamità a causa dell'ASF, con oltre 8.800 morti tra gli animali registrati fino al 31 luglio. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il governo ha risorse disponibili per affrontare l'epidemia, inclusi fondi per l'acquisto di vaccini e indennizzi per gli allevatori colpiti.