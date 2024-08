Filippine: Controversia sul libro di Sara Duterte e la richiesta di fondi pubblici

23 Agosto 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha richiesto 10 milioni di pesos per stampare 200.000 copie del suo libro per bambini, 'Isang Kaibigan', suscitando polemiche tra i docenti e i politici. Jonathan Geronimo, vice presidente dell'Alliance of Concerned Teachers, ha criticato la richiesta, sottolineando che molti studenti non hanno accesso ai libri di testo necessari. Il libro, che narra la storia di amicizia tra un gufo e un pappagallo, è stato difeso dall'ufficio della Vicepresidenza come un'iniziativa per promuovere la lettura tra i giovani. Tuttavia, la mancanza di risorse adeguate per i materiali didattici nelle scuole pubbliche ha sollevato interrogativi sull'uso dei fondi pubblici. La notizia è riportata da inquirer.net. La richiesta di Duterte è stata oggetto di dibattito anche in Senato, dove è stata accusata di politicizzare le discussioni sul bilancio.