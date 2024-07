Filippine: Controversia sull'esportazione di zucchero verso gli Stati Uniti

11 Luglio 2024_ Le Filippine esporteranno 24.700 tonnellate metriche (MT) di zucchero grezzo negli Stati Uniti per soddisfare la quota di esportazione di zucchero per il 2024. Tuttavia, l'alleanza di tre federazioni di agricoltori di zucchero (SC) ha sollevato dubbi sulla necessità di esportare zucchero grezzo, dato che il paese ha un surplus di zucchero raffinato. La SC ha chiesto chiarimenti al Segretario dell'Agricoltura Francisco Tiu Laurel, Jr. e all'Amministratore della SRA Pablo Azcona, preoccupata per l'impatto sui prezzi alla porta del mulino quando inizierà la raccolta della canna da zucchero. La SRA aveva richiesto il ripristino della quota di esportazione di zucchero negli Stati Uniti nel novembre 2023 per alleviare il mercato delle forniture grezze. Watchmen Daily Journal riporta che il paese prevede anche di importare 200.000 MT di zucchero raffinato entro settembre per garantire scorte sufficienti e prevenire aumenti dei prezzi. La questione ha sollevato preoccupazioni tra gli agricoltori locali riguardo alla gestione delle risorse zuccheriere.