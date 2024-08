Filippine: Cooperazione marittima tra Filippine e Vietnam con esercitazioni congiunte

05 Agosto 2024_ La Guardia Costiera delle Filippine ha accolto la nave della Guardia Costiera vietnamita CSB 8002 al Porto Sud di Manila per una visita di cinque giorni. Durante questo periodo, le due guardie costiere parteciperanno a esercitazioni congiunte per la ricerca e il salvataggio, nonché per la prevenzione di incendi ed esplosioni. Questa cooperazione è vista come fondamentale per mantenere un ambiente marittimo sicuro, specialmente in un contesto di crescente aggressività da parte della Cina nel Mar Cinese Meridionale. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. Le esercitazioni si svolgeranno in un'area contesa, dove sia le Filippine che il Vietnam hanno diritti rivendicati, e rappresentano un passo significativo verso il rafforzamento dei legami strategici tra i due paesi.