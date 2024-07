Filippine: Corso Como 88 introduce Biagini Borse, un marchio di lusso italiano

24 Luglio 2024_ Corso Como 88, una boutique di lusso nelle Filippine, ha recentemente aggiunto il marchio italiano Biagini Borse alla sua selezione. Fondata nel 2008 da Imelda Menguito e Valter Sciandra, Corso Como 88 è nota per la sua offerta di marchi di alta moda italiana e artigianato di lusso. Durante il lancio di Biagini, Imelda ha condiviso la sua ammirazione per il marchio, originario di Modena, sottolineando l'eccellente artigianato dei loro prodotti in pelle. La notizia è stata riportata da stylishmagazine.online, evidenziando l'importanza della cultura della moda italiana nelle Filippine. Corso Como 88 continua a promuovere l'eleganza italiana attraverso le sue boutique a Makati e Pasig.