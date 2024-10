Filippine: Corso Como 88 introduce marchi di lusso italiani a Manila

05 Ottobre 2024_ Corso Como 88, un negozio multi-brand a Manila, ha annunciato l'aggiunta di due prestigiosi marchi italiani: Acqua dell’Elba e Buti Pelletterie. Acqua dell’Elba è conosciuta per le sue fragranze ispirate all'arcipelago toscano, mentre Buti Pelletterie è un marchio storico che produce articoli in pelle di alta qualità dal 1950. Imelda Menguito-Sciandra, CEO di Corso Como 88, ha sottolineato come questi marchi rappresentino l'eccellenza del lusso italiano, arricchendo l'offerta per i consumatori filippini. La notizia è stata riportata da oneproudmomma.com, evidenziando l'interesse crescente per il design e la moda italiana nelle Filippine. L'introduzione di questi marchi sottolinea il legame culturale tra Italia e Filippine, promuovendo l'artigianato e la qualità italiana nel mercato locale.