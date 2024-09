Filippine: Corso Como 88 presenta l'eleganza italiana con Acqua dell'Elba e Buti Pelletterie

29 Settembre 2024_ Corso Como 88, un negozio multi-brand a Manila, ha annunciato l'aggiunta di due prestigiosi marchi italiani: Acqua dell'Elba e Buti Pelletterie. Acqua dell'Elba, noto per le sue fragranze ispirate all'arcipelago toscano, e Buti Pelletterie, rinomato per i suoi articoli in pelle di alta qualità, arricchiscono l'offerta del negozio, già celebre per marchi come Valentino e AlaÏa. Imelda Menguito-Sciandra, CEO di Corso Como 88, ha sottolineato come questi brand rappresentino il meglio dell'artigianato e del lusso italiano, mirati a soddisfare i gusti dei consumatori filippini. La notizia è stata riportata da metropoler.net, evidenziando l'importanza della cultura e del design italiani nel mercato filippino. Corso Como 88 si trova presso One Ayala Mall e Ayala 30th, offrendo un'esperienza di shopping unica per gli amanti della moda.