Filippine: Corte di Pasig sospende trasferimento dell'ex sindaco Guo

23 settembre 2024_ Un tribunale di Pasig ha sospeso il trasferimento dell'ex sindaco di Bamban, Tarlac, Alice Guo, dal Centro di Custodia della Polizia Nazionale Filippina al Carcere Femminile di Pasig, dopo che era già avvenuto il trasferimento. La decisione è stata presa dal giudice Annielyn Medes-Cabelis, in seguito a una mozione presentata dal legale di Guo, che ha sollevato preoccupazioni per la sua sicurezza. Il giudice ha ordinato di mantenere in sospeso il trasferimento fino alla risoluzione della questione legale. La notizia è stata riportata da The Manila Times. Alice Guo è stata destituita dal suo incarico e attualmente affronta accuse legali, mentre il suo caso ha attirato l'attenzione dei media locali.