Filippine: Cresce il sostegno per Marcos mentre diminuisce quello per Duterte

14 Ottobre 2024_ Un recente sondaggio di OCTA Research ha rivelato un aumento del sostegno per il presidente Ferdinand Marcos Jr. tra i filippini, con il 38% degli adulti che si identificano come pro-Marcos, in crescita rispetto al 36% del trimestre precedente. Al contrario, il sostegno per l'ex presidente Rodrigo Duterte è sceso al 15%, un calo di un punto percentuale rispetto al sondaggio precedente. Inoltre, il 26% degli intervistati si considera indipendente, segnando una diminuzione del 5% rispetto al sondaggio di aprile 2024. Il sondaggio, condotto su un campione di 1.200 persone, ha un margine di errore del ±3% e un livello di confidenza del 95%. La fonte di queste informazioni è The Manila Times. Questo cambiamento nel panorama politico filippino riflette le dinamiche in evoluzione tra i sostenitori dei due leader e la crescente presenza di elettori indecisi.