Filippine: Cresce la comunità filippina in Italia con il gruppo di runners PURI-ASD

03 Settembre 2024_ La comunità filippina in Italia, che conta quasi 200.000 membri, ha visto la nascita del Pinoy Ultra Runners in Italy Associazioni Sportive Dilettantistiche (PURI-ASD), il primo gruppo registrato di corridori filippini. Fondato nel 2019, il gruppo si è evoluto da un piccolo gruppo di amici a un'associazione che promuove la salute e il benessere tra i filippini in Italia, partecipando a maratone in tutta Europa, tra cui quelle di Roma e Milano. Il presidente Bren Kevin Policarpio Cabasa sottolinea l'importanza della rappresentanza dei corridori filippini nel panorama sportivo italiano, evidenziando come il gruppo ispiri altri a prendersi cura della propria salute. La notizia è riportata da news.abs-cbn.com. Il PURI-ASD non solo partecipa a competizioni, ma offre anche seminari sulla salute e allenamenti gratuiti, contribuendo a un cambiamento positivo nella vita della comunità filippina in Italia.