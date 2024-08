Filippine: Cresce la tensione tra Marcos e Duterte dopo raid della polizia

25 Agosto 2024_ La tensione tra il presidente Ferdinand Marcos Jr. e la vicepresidente Sara Duterte è aumentata dopo che Duterte ha chiesto scusa ai membri del Kingdom of Jesus Christ (KOJC) per averli persuasi a votare per Marcos nel 2022. Questo sviluppo è avvenuto in seguito a un raid della polizia, in cui 2.000 agenti hanno tentato di arrestare l'evangelista Apollo Quiboloy, accusato di abusi sessuali e traffico di esseri umani, all'interno del compound del KOJC a Davao City. Durante l'operazione, un membro del KOJC è morto per un attacco cardiaco, mentre la polizia continua a cercare Quiboloy, che si ritiene stia nascondendosi nel compound di 30 ettari. La notizia è riportata da manilatimes.net. Il KOJC è un'organizzazione religiosa fondata da Quiboloy, noto sostenitore della famiglia Duterte.