14 Settembre 2024_ Un numero crescente di studenti sta scegliendo corsi di agricoltura presso la President Ramon Magsaysay State University (PRMSU) a Botolan, Zambales, con 407 iscritti nel programma di Agricoltura e Silvicoltura. Questo aumento è visto come un segnale positivo per la sicurezza alimentare nella provincia, dove circa il 45% della popolazione affronta insicurezza alimentare. La crescente partecipazione giovanile è supportata da iniziative governative che mirano a rivitalizzare l'interesse per l'agricoltura, un settore in declino. La fonte di queste informazioni è Sunday BusinessMirror. L'educazione agricola presso PRMSU offre agli studenti competenze pratiche e opportunità di lavoro, sia a livello locale che internazionale, contribuendo a un futuro più sostenibile per l'agricoltura nelle Filippine.