Filippine: Crescita record dei turisti italiani verso le Filippine

23 Ottobre 2024_ Le Filippine hanno registrato un aumento record di 35.000 turisti provenienti dall'Italia, con previsioni di superare i livelli pre-pandemia entro la fine dell'anno. Durante il lancio del programma 'Bisita, Be My Guest' a Milano, l'Ambasciatore filippino in Italia, Neal Imperial, ha sottolineato l'interesse crescente degli italiani per le spiagge, l'avventura e la gastronomia filippina. L'Italia si conferma il mercato turistico europeo in più rapida ripresa per le Filippine, con una crescita del 74% rispetto allo scorso anno. La notizia è stata riportata dall'ambasciata filippina in Italia, evidenziando l'importanza di promuovere il turismo e i legami culturali tra i due Paesi. Il programma mira a incentivare la diaspora filippina in Italia a promuovere le Filippine come meta turistica di eccellenza.