Filippine: Critiche al linguaggio volgare di Duterte durante l'audizione al Senato

31 Ottobre 2024_ I leader del House Quad Committee hanno criticato il subcomitato del Senato per aver permesso all'ex presidente Rodrigo Duterte di usare un linguaggio volgare durante un'audizione sulla sua guerra contro la droga. I rappresentanti hanno sottolineato che le registrazioni legislative dovrebbero essere esenti da linguaggio inappropriato, con il rappresentante di Laguna, Dan Fernandez, che ha definito l'accaduto imbarazzante. Anche il rappresentante di Manila, Bienvenido Abante, ha condannato le parole di Duterte, affermando che il contesto delle sue affermazioni era ancora più preoccupante. La fonte di queste informazioni è United News. L'audizione ha suscitato un ampio dibattito sulla decenza nelle procedure legislative, con il Senato che ha ribadito che le offese non dovrebbero far parte delle discussioni ufficiali.