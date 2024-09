Filippine: Critiche al Ministero dell'Istruzione per la gestione dei fondi e delle attrezzature scolastiche

03 Settembre 2024_ La Vicepresidente Sara Duterte è sotto accusa per la sua gestione come Segretario dell'Istruzione, con il Ministero...

03 Settembre 2024_ La Vicepresidente Sara Duterte è sotto accusa per la sua gestione come Segretario dell'Istruzione, con il Ministero dell'Istruzione (DepEd) che non ha fornito attrezzature ICT essenziali a insegnanti e personale. Durante le deliberazioni sul bilancio, i legislatori hanno evidenziato ritardi nella consegna di migliaia di carrelli e laptop, con solo il 3% delle attrezzature finanziate nel 2023 effettivamente consegnato. Inoltre, un audit ha rivelato gravi problemi di qualità nel programma di alimentazione scolastica, con cibo scadente e insalubre distribuito nelle scuole. La fonte di queste informazioni è tribune.net.ph. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i legislatori riguardo all'uso inefficiente dei fondi pubblici da parte del DepEd, mentre la Vicepresidente Duterte continua a ricevere critiche per la sua gestione e le sue scelte politiche.