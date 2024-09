Filippine: Custodia di Alice Guo contesa tra Senato e PNP

06 Settembre 2024_ Il Senato delle Filippine e la Philippine National Police (PNP) si contendono la custodia di Alice Guo, ex sindaco dimissionario, tornata venerdì dall'Indonesia dopo settimane di latitanza. Dopo il suo arrivo all'Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino, Guo è stata portata in un centro di detenzione della PNP a Quezon City, dove è stata accusata di corruzione. Il giudice ha ordinato la sua detenzione poiché non ha presentato cauzione, mentre il Senatore Risa Hontiveros ha richiesto di permetterle di partecipare a un'udienza del Senato. La fonte di questa notizia è manilatimes.net. Alice Guo è coinvolta in un'inchiesta su attività criminali legate agli operatori di gioco online nelle Filippine, noti come POGO.