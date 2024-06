Filippine: Danzatori MassKara negati visti per l'Italia

25 Giugno 2024_ L'Ambasciata Italiana ha negato per due volte i visti a 15 danzatori del MassKara, invitati a esibirsi a Milano per le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza delle Filippine. I danzatori, che dovevano partire mercoledì sera, avevano già acquistato i biglietti e organizzato l'alloggio. Il Dipartimento degli Affari Esteri delle Filippine sta assistendo il gruppo, che potrebbe ripresentare le domande di visto. La negazione è avvenuta nonostante un'affidavit di supporto del sindaco di Bacolod, Alfredo Abelardo. Lo riporta digicastnegros.com. I danzatori avevano precedentemente eseguito spettacoli negli Stati Uniti, e la loro partecipazione a Milano era vista come un'opportunità di scambio culturale tra Italia e Filippine.