Filippine: Dela Rosa nega conoscenza del 'Davao model' nella guerra alla droga

12 Ottobre 2024_ L'ex capo della Polizia Nazionale delle Filippine, Bato Dela Rosa, ha negato di essere a conoscenza del 'Davao model' e del sistema di ricompense per gli agenti di polizia, come affermato dall'ex direttore generale della Philippine Charity Sweepstakes Office, Royina Garma. Dela Rosa ha dichiarato di non aver mai implementato un sistema di ricompense durante il suo mandato a causa della mancanza di fondi, riconoscendo solo una lista approvata dei più ricercati dal Ministero degli Interni e del Governo Locale. Durante un'udienza alla Camera, Garma ha confermato l'esistenza del 'Davao Model', che prevedeva pagamenti per operazioni di polizia, inclusi premi per la cattura o uccisione di sospetti. La fonte di questa notizia è United News. Dela Rosa ha anche respinto le accuse dell'allegato signore della droga Kerwin Espinosa, che lo ha accusato di pressioni nel 2016, definendolo un bugiardo.