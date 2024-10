Filippine: Dichiarata zona di pericolo permanente attorno al Monte Kanlaon

23 Ottobre 2024_ Il Consiglio Regionale per la Riduzione del Rischio di Disastri di Western Visayas ha approvato la dichiarazione di una zona di pericolo permanente di 4 km attorno al Monte Kanlaon, come raccomandato dal Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Questa zona sarà classificata come zona di protezione rigorosa, limitando le attività umane a ricerche e pratiche culturali delle popolazioni indigene. Il consiglio sta ora pianificando la relocation delle famiglie attualmente residenti all'interno di questa area, che comprende circa 60 nuclei familiari. La notizia è stata riportata da Watchmen Daily Journal. Il Monte Kanlaon, situato nella provincia di Negros Occidental, è un vulcano attivo che ha causato danni significativi durante l'eruzione del 3 giugno 2024.