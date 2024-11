Filippine: Diminuzione della fiducia nei leader Marcos e Duterte

31 Ottobre 2024_ Un recente sondaggio di OCTA Research ha rivelato un calo nei tassi di fiducia e prestazioni del Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. e della Vicepresidente Sara Duterte. La fiducia in Marcos è scesa al 69%, mentre quella di Duterte ha subito un significativo calo, passando dal 65% al 59%. Inoltre, il sondaggio ha mostrato che il 66% degli adulti filippini è soddisfatto delle prestazioni di Marcos, mentre solo il 52% lo è per Duterte. Queste fluttuazioni indicano un cambiamento nel sentimento degli elettori, come riportato da Manila Standard. Il sondaggio è stato condotto dal 4 al 7 settembre 2024 su un campione di 1.200 adulti in tutto il paese, con un margine di errore del ±3%.