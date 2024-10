Filippine: Discussioni per l'esportazione di durian in Nuova Zelanda

12 Ottobre 2024_ Le Filippine e la Nuova Zelanda stanno avviando discussioni per l'esportazione di durian, un frutto tropicale molto apprezzato, verso l'economia oceanica. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha annunciato che i ministeri dell'agricoltura dei due paesi sono già in contatto per concretizzare questo progetto. Durante un incontro bilaterale con il primo ministro neozelandese Christopher Luxon, è emersa anche la volontà di scambiare altri prodotti freschi come cipolle e ananas. Le due nazioni hanno recentemente elevato le loro relazioni a una partnership completa, con l'obiettivo di finalizzare un piano entro il 2026, in occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche. La notizia è stata riportata da United News. Le Filippine, un arcipelago del sud-est asiatico, sono conosciute per la loro ricca biodiversità e produzione agricola, mentre la Nuova Zelanda è famosa per la sua agricoltura avanzata e i suoi mercati internazionali.