Filippine: Domanda interna debole a causa di alti tassi di interesse

18 Luglio 2024_ La domanda interna nelle Filippine e in altre economie emergenti asiatiche rimane debole a causa di un ambiente con alti tassi di interesse, secondo S&P Global Ratings. La fiducia dei consumatori è bassa e il tasso di interesse di riferimento è al 6,5%, il più alto degli ultimi 17 anni. Il prodotto interno lordo (PIL) delle Filippine è cresciuto del 5,7% nel primo trimestre, al di sotto delle aspettative. La spesa delle famiglie, che rappresenta circa tre quarti della crescita, è aumentata solo del 4,6%, il ritmo più lento dal primo trimestre del 2021. BusinessWorld riporta che S&P Global prevede una crescita del PIL filippino del 5,8% per quest'anno, inferiore all'obiettivo del governo. Le elezioni di metà mandato nelle Filippine, previste per maggio 2025, potrebbero aumentare l'incertezza politica e influenzare ulteriormente l'economia.