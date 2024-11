Filippine: Duterte rifiuta di testimoniare davanti al comitato d'inchiesta sulla guerra contro la droga

07 Novembre 2024_ L'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha annunciato che non parteciperà all'udienza del comitato d'inchiesta sulla guerra contro la droga, esprimendo dubbi sull'integrità e l'indipendenza del panel. In una dichiarazione letta dal suo avvocato, Duterte ha definito l'inchiesta un "gioco politico" volto a incriminarlo per crimini che non ha commesso. Ha anche sottolineato di aver già fornito le sue dichiarazioni durante un'indagine al Senato il 28 ottobre. Il presidente del comitato, Robert Ace Barbers, ha precedentemente negato che l'inchiesta fosse motivata politicamente, affermando che il loro obiettivo è la verità. La notizia è riportata da The Manila Times. Duterte, noto per la sua controversa campagna contro la droga, ha affrontato accuse di omicidi extragiudiziali durante il suo mandato.