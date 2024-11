Filippine: Duterte si congratula con Trump per la sua vittoria alle elezioni statunitensi

07 Novembre 2024_ L'ex presidente filippino Rodrigo Duterte si è congratulato con Donald Trump per la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti. Duterte ha espresso speranza che il nuovo mandato di Trump porti ottimismo e forza al popolo americano in tempi difficili. Il presidente eletto, che ha già avuto rapporti amichevoli con Duterte, è visto come un'opportunità per rafforzare i legami tra Stati Uniti e Filippine. Il portavoce della Camera dei Rappresentanti, Martin Romualdez, ha anche sottolineato l'importanza di questa vittoria per approfondire le relazioni bilaterali, in particolare nel settore economico. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le Filippine considerano gli Stati Uniti come il loro alleato più antico e apprezzano il supporto americano nella lotta contro l'estremismo.