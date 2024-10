Filippine: Duterte si offre di affrontare l'inchiesta del Quad Comm

06 Ottobre 2024_ L'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare all'inchiesta del Quad Committee riguardante le presunte esecuzioni extragiudiziali durante il suo mandato. Durante una conferenza stampa a Davao City, Duterte ha affermato di non avere conflitti con l'attuale presidente Ferdinand Marcos, ma ha espresso la sua intenzione di assumere un ruolo di opposizione per garantire che le cose vengano fatte correttamente. Ha anche sottolineato la necessità di bilanciare l'assistenza finanziaria ai poveri con i fondi per i progetti infrastrutturali. La fonte di questa notizia è Manila Standard. Duterte ha anche minacciato di rivelare un presunto video compromettente contro l'ex senatrice Leila De Lima, una critica della sua amministrazione, che è stata detenuta per accuse di droga considerate infondate.