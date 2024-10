Filippine: Duterte si prepara a testimoniare al Senato su omicidi extragiudiziali

22 Ottobre 2024_ L'ex presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha confermato la sua partecipazione alla prima udienza del Senato sugli omicidi extragiudiziali (EJK) prevista per lunedì, dopo aver disertato un'audizione alla Camera dei Rappresentanti. Il senatore Ronald dela Rosa ha comunicato che Duterte è pronto a testimoniare, sottolineando che sarà la prima volta che affronterà questioni legate alla sua amministrazione. Il presidente del Senato, Francis Escudero, ha espresso la speranza che l'udienza si svolga in un clima di rispetto e senza conflitti. La fonte di queste informazioni è il Watchmen Daily Journal. L'udienza del 28 ottobre vedrà anche la partecipazione di altri testimoni, tra cui ex funzionari di polizia e familiari di vittime della guerra contro la droga.