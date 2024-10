Filippine: Esercitazioni militari congiunte tra Filippine e alleati nel Mar Cinese Meridionale

15 Ottobre 2024_ Le Filippine hanno avviato esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti e altri alleati, che si svolgeranno in diverse località del paese, sia in mare che a terra. Le manovre includono esercizi anti-sottomarini e pattuglie notturne nel Mar Cinese Meridionale, in risposta all'aumento delle navi cinesi nella regione. Le esercitazioni, che coinvolgono anche soldati australiani e altre nazioni, mirano a migliorare l'interoperabilità e le capacità di difesa collettiva. Le attività si protrarranno fino all'8 novembre e includono anche esercitazioni di sicurezza marittima. La notizia è riportata da The Philippine Star. Le esercitazioni sono parte di un impegno più ampio per garantire la sicurezza marittima nella regione, sempre più sotto pressione a causa della presenza navale cinese.