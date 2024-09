Filippine: Esercitazioni navali congiunte nel Mar Cinese Meridionale

29 Settembre 2024_ Le Filippine hanno partecipato a una delle più grandi esercitazioni navali congiunte mai realizzate, insieme a Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti, mentre la Cina svolgeva esercitazioni navali e aeree nelle vicinanze di Bajo de Masinloc, noto anche come Scarborough Shoal. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate delle Filippine, Gen. Romeo Brawner Jr., ha dichiarato che l'esercitazione ha migliorato la cooperazione e l'interoperabilità tra le forze armate dei paesi partecipanti. Le attività hanno incluso esercizi di comunicazione, manovre navali e operazioni di rifornimento in mare, tutte mirate a rafforzare la prontezza operativa. Questo evento sottolinea l'impegno condiviso per la libertà di navigazione e il rispetto dei diritti marittimi secondo il diritto internazionale, come riportato da The Sunday Times. Le esercitazioni si sono svolte nel Mar Cinese Meridionale, un'area strategica contesa, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le nazioni alleate nella regione.