Filippine: Esercitazioni navali 'Kamandag 08-24' congiunte in arrivo

11 Ottobre 2024_ Le forze marine delle Filippine, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Australia parteciperanno all'esercitazione navale 'Kamandag 08-24' dal 15 al 25 ottobre. L'esercitazione, che significa 'Compagni dei Guerrieri del Mare', vedrà il Corpo dei Marines filippini unirsi ai Marines statunitensi come partecipanti principali. Le attività si svolgeranno in diverse aree di addestramento, tra cui Manila e Cavite, e includeranno esercitazioni di assalto anfibio e dimostrazioni di aiuto umanitario. La fonte di questa notizia è The Manila Times. L'esercitazione 'Kamandag' è parte delle attività programmate dal Mutual Defense Board-Security Exchange Board, un organismo composto da funzionari della sicurezza delle Filippine e degli Stati Uniti.