Filippine: Esperto avverte che alcune aree di Manila potrebbero diventare inabitabili a causa delle inondazioni

28 Agosto 2024_ Il dottor Guillermo Tabios, ingegnere esperto in controllo delle inondazioni, ha dichiarato che alcune zone densamente popolate di Manila potrebbero non essere più abitabili a causa delle inondazioni sempre più gravi. Durante un'intervista, ha sottolineato che il cambiamento climatico, i corsi d'acqua ostruiti e la mancanza di infrastrutture adeguate contribuiscono a disastri regolari per milioni di residenti. Tabios ha esortato la creazione di un nuovo Dipartimento delle Risorse Idriche per coordinare gli sforzi governativi e sviluppare soluzioni complete. La fonte di queste informazioni è gmanetwork.com. Il professor Tabios ha citato Iloilo City come esempio di successo nella costruzione di sistemi di controllo delle inondazioni, suggerendo che Manila potrebbe necessitare di approcci simili.