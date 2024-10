Filippine: Evacuazioni obbligatorie in vista del tifone 'Leon'

29 Ottobre 2024_ Il governo nazionale delle Filippine ha ordinato evacuazioni forzate e obbligatorie per i residenti nelle aree ad alto rischio in...

29 Ottobre 2024_ Il governo nazionale delle Filippine ha ordinato evacuazioni forzate e obbligatorie per i residenti nelle aree ad alto rischio in preparazione all'arrivo del tifone 'Leon'. Il Segretario della Difesa, Gilberto Teodoro Jr., ha emesso l'ordine, seguito da un memorandum del Dipartimento dell'Interno e del Governo Locale (DILG) che richiede la conformità da parte delle unità governative locali. 'Leon' ha intensificato la sua forza, con venti che raggiungono i 130 km/h, e si prevede che colpirà duramente le province di Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte e Apayao. Le autorità meteorologiche avvertono di possibili inondazioni e frane a causa delle forti piogge associate al tifone. La notizia è riportata da Manila Standard. Il tifone 'Leon' è atteso per giovedì, quando dovrebbe toccare terra a Batanes, un gruppo di isole nel nord delle Filippine.