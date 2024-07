Filippine: Ex capi di polizia accusati nella guerra contro la droga

25 Luglio 2024_ L'ex capo della polizia Ronald dela Rosa e altri funzionari sono stati formalmente identificati come sospetti nell'indagine della...

25 Luglio 2024_ L'ex capo della polizia Ronald dela Rosa e altri funzionari sono stati formalmente identificati come sospetti nell'indagine della Corte Penale Internazionale (ICC) sulla guerra contro la droga nelle Filippine. Secondo un documento rilasciato dall'ex senatore Antonio Trillanes IV, l'ICC ha trovato motivi ragionevoli per credere che questi funzionari abbiano commesso crimini sotto la sua giurisdizione. Tra i sospetti ci sono anche Oscar Albayalde e altri tre ufficiali, con l'ex presidente Rodrigo Duterte considerato il principale sospettato. La Corte sta indagando su presunti omicidi sistematici legati alla politica antidroga tra il 2011 e il 2019, periodo in cui molti presunti spacciatori sono stati uccisi durante operazioni di polizia. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. L'indagine dell'ICC si concentra su violazioni dei diritti umani e sulla responsabilità dei funzionari governativi coinvolti.