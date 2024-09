Filippine: Ex governatore di Palawan si consegna per omicidio di giornalista

12 Settembre 2024_ L'ex governatore di Palawan, Joel Reyes, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista e ambientalista Gerry Ortega nel 2011, si è consegnato al National Bureau of Investigation (NBI) delle Filippine. La sua resa è stata confermata dal Presidential Task Force on Media Security, avvenuta la sera dell'11 settembre. Ortega, noto per le sue critiche alla corruzione locale, fu assassinato a Puerto Princesa, Palawan, dopo aver completato il suo programma radiofonico. Reyes, fuggito all'estero nel 2012, è attualmente ricoverato in ospedale per problemi di salute, sotto la sorveglianza del NBI, in attesa di ulteriori istruzioni legali. La notizia è riportata da The Philippine Star. Reyes affronta anche accuse di corruzione legate all'uso improprio dei fondi di Malampaya, un'importante risorsa energetica delle Filippine.