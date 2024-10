Filippine: Ex senatori Sotto e Lacson si candidano di nuovo al Senato

03 Ottobre 2024_ Gli ex senatori Tito Sotto e Panfilo Lacson hanno presentato mercoledì i loro certificati di candidatura per tornare al Senato dopo...

03 Ottobre 2024_ Gli ex senatori Tito Sotto e Panfilo Lacson hanno presentato mercoledì i loro certificati di candidatura per tornare al Senato dopo due anni di assenza. Entrambi i politici, che avevano corso insieme alle elezioni presidenziali del 2022, si candidano sotto la coalizione Alyansa ng Bagong Pilipinas, sostenuta dal presidente Ferdinand Marcos Jr. e dalla vicepresidente Sara Duterte. Sotto ha annunciato l'intenzione di promuovere leggi per il ridimensionamento del governo e altre riforme, mentre Lacson si è impegnato a vigilare sul bilancio nazionale. La notizia è stata riportata da The Manila Times. Le elezioni di metà mandato si terranno nel 2025 e vedranno anche la partecipazione di altri senatori, tra cui Imee Marcos, sorella del presidente.