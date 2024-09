Filippine: Ex sindaco di Bamban racconta la sua fuga all'estero

09 Settembre 2024_ Alice Guo, ex sindaco di Bamban, Tarlac, ha dichiarato al Senato filippino di essere stata "contrabbandata" all'estero insieme ai suoi fratelli, contrariamente a quanto affermato in precedenza. Durante l'udienza, ha rivelato di aver portato con sé 20.000 dollari per finanziare il viaggio e ha espresso rimpianto per la sua partenza. Guo, attualmente in custodia della polizia, è stata citata per "disobbedienza" nei confronti del tribunale per non aver fornito risposte credibili e per aver negato legami con il sindaco di Sual, Pangasinan, accusato di averla aiutata a fuggire. La notizia è riportata da The Manila Times. Alice Guo è sotto indagine per la sua presunta connessione con operatori di gioco d'azzardo offshore illegali nelle Filippine.