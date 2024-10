Filippine: Flussi di investimenti esteri in calo, ma il paese si mantiene tra i top in ASEAN

15 Ottobre 2024_ Le Filippine hanno registrato nel 2023 un calo del 7% nei flussi netti di investimenti diretti esteri (FDI), scendendo a 8,9 miliardi di dollari, ma si sono comunque posizionate al quarto posto in ASEAN per valore. Nonostante la diminuzione, il paese ha superato Malaysia, Thailandia e altri membri della regione, grazie a investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della manifattura. Tuttavia, ritardi nei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (VAT) hanno influenzato negativamente il sentiment degli investitori. La notizia è riportata da BusinessWorld, che evidenzia anche le sfide interne e le opportunità future per il mercato filippino. Il governo filippino sta cercando di migliorare il sistema di rimborso VAT per attrarre ulteriori investimenti.