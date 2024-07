Filippine: Forum sulla sostenibilità a Cebu con la partecipazione della Camera di Commercio Italiana

21 Luglio 2024_ Il Philippine Sustainability Now Forum: Cebu Edition 2024 ha riunito leader ed esperti per promuovere pratiche sostenibili nei settori chiave come energia, manifattura e costruzioni. L'evento, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana nelle Filippine (ICCPI), si è tenuto il 19 luglio 2024 presso il Waterfront Cebu Hotel and Casino. Lorens Ziller, direttore esecutivo di ICCPI, ha aperto il forum sottolineando le similitudini tra Italia e Filippine nel perseguire la sostenibilità socio-economica. Tra i relatori, anche Pedro Delantar Jr. della Camera di Commercio e Industria di Cebu (CCCI) e Jenny Maaño di SunSmart Solar Power Technology Inc. Lo riporta philstar.com. L'evento ha evidenziato l'importanza di investire in infrastrutture sostenibili e di promuovere la crescita equa e responsabile a Cebu.