Filippine: Gala di beneficenza con la moda di Michael Cinco ispirata a Roma

18 Agosto 2024_ La Philippine Legacy ha annunciato la continuazione della sua collaborazione con il famoso stilista filippino Michael Cinco per il Philippine Legacy Gala, che si terrà il 2 dicembre 2024 al Marriott Hotel di Manila. Durante l'evento, Cinco presenterà la sua nuova collezione intitolata "The Impalpable Dream of Eternal City, Roma", ispirata alla ricca storia e cultura della capitale italiana. Il gala non solo celebrerà l'arte di Cinco, ma servirà anche come importante raccolta fondi per la Philippine Missionari della Fondazione di Carità, un'organizzazione no-profit che supporta le comunità vulnerabili nelle Filippine. La notizia è stata riportata da news.abs-cbn.com. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per promuovere il talento filippino a livello globale, sottolineando l'importanza della moda come strumento di cambiamento sociale.