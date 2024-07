Filippine: Gerry Sy porta il lusso italiano nelle case filippine

20 Luglio 2024_ Gerry Sy, un ex esperto IT, ha trasformato la sua passione per l'eleganza in un business di successo con Opulence Design Concept. Il...

20 Luglio 2024_ Gerry Sy, un ex esperto IT, ha trasformato la sua passione per l'eleganza in un business di successo con Opulence Design Concept. Il negozio di lusso vende articoli di marchi italiani rinomati come Fornasetti, Versace Home, Dolce & Gabbana Casa, e Stosa Cucine. La sua avventura nel settore del lusso è iniziata con una collaborazione con Vimar, un'azienda italiana di dispositivi elettrici. La notizia è riportata da peopleasia.ph. Gerry e sua moglie Jinky hanno anche ottenuto un accordo di distribuzione con Fornasetti, consolidando la loro posizione nel mercato del lusso in Asia.