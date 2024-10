Filippine: Giappone e Filippine rafforzano la cooperazione in un contesto di sfide regionali

13 Ottobre 2024_ Il nuovo Primo Ministro giapponese Ishiba Shigeru ha promesso una maggiore cooperazione con le Filippine durante colloqui informali con il Presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ai margini del Vertice ASEAN in Laos. I due leader hanno concordato di migliorare le relazioni bilaterali in un contesto di crescente sfida per la sicurezza regionale, in particolare a causa delle dispute territoriali con la Cina. Inoltre, è stata discussa l'attuazione anticipata di un accordo di difesa, il Reciprocal Access Agreement, firmato a luglio. La notizia è stata riportata dal ministero degli esteri giapponese, secondo United News. Le Filippine, un arcipelago del sud-est asiatico, e il Giappone, una potenza economica dell'Asia orientale, stanno collaborando sempre più su iniziative di difesa e sicurezza.