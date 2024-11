Filippine: Gli Stati Uniti lodano la nuova legge sulle zone marittime

09 Novembre 2024_ Gli Stati Uniti hanno elogiato le Filippine per l'adozione della Maritime Zones Act, che rafforza i diritti sovrani del Paese sulle proprie acque, in particolare nel Mar Cinese Meridionale. La legge, firmata dal presidente Marcos, allinea le normative filippine con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e la sentenza del Tribunale arbitrale del 2016. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha sottolineato l'importanza di questa legge nel definire le acque interne e le zone economiche esclusive delle Filippine. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Eduardo Año, ha ringraziato il presidente per la firma della legge, evidenziando il suo ruolo cruciale nella protezione della sovranità marittima del Paese. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. La Maritime Zones Act rappresenta un passo significativo per le Filippine nel rafforzare la gestione delle proprie risorse marittime e nel garantire il rispetto del diritto internazionale.