Filippine: Gucci apre la sua prima boutique a Cebu City nel Nustar Resort e Casino

20 Agosto 2024_ Gucci, il prestigioso marchio di moda italiano, ha inaugurato la sua prima boutique a Cebu City, situata all'interno del lussuoso Nustar Resort e Casino. Questo nuovo spazio di 248 metri quadrati rappresenta il quarto negozio di Gucci nelle Filippine, offrendo una vasta gamma di collezioni per uomini e donne, tra cui abbigliamento, borse e calzature. La boutique, caratterizzata da un design moderno e raffinato, include elementi classici e sostenibili, seguendo le linee guida LEED per l'efficienza energetica. La notizia è stata riportata da preview.ph, evidenziando l'importanza di Gucci nel panorama della moda filippina. La boutique non solo arricchisce l'offerta di lusso a Cebu, ma celebra anche l'eleganza e l'artigianato italiano, rendendo omaggio alla tradizione del marchio.