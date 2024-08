Filippine: Gucci inaugura la sua prima boutique a Cebu con un tocco di eleganza italiana

27 Agosto 2024_ Gucci ha ufficialmente aperto la sua prima boutique a Cebu City, all'interno del Nustar Resort and Casino, segnando un'importante espansione del marchio di lusso nelle Filippine. Questo nuovo negozio, il quarto nel Paese e il primo al di fuori di Metro Manila, si estende su 248 metri quadrati e offre una vasta gamma di collezioni, tra cui abbigliamento, borse e calzature. Il design della boutique riflette l'impegno di Gucci per unire lusso moderno e artigianato tradizionale, con interni che richiamano l'architettura italiana storica. La boutique è stata progettata secondo principi ecologici, in linea con le iniziative di sostenibilità globali del marchio, come riportato da dailyguardian.com.ph. L'apertura di questo negozio non solo rafforza la presenza di Gucci nelle Filippine, ma porta anche un pezzo di cultura e design italiano in un nuovo mercato.