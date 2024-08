Filippine: Gucci inaugura una nuova boutique a Cebu City con un tocco di design italiano

22 Agosto 2024_ Gucci ha aperto una nuova boutique a Cebu City, Filippine, all'interno del Nustar Resort and Casino, estendendo così la sua presenza nel Paese. Il negozio, che si estende su oltre 248 metri quadrati, offre una vasta selezione di articoli per uomo e donna, tra cui abbigliamento, borse e accessori, tutti caratterizzati da un design che celebra l'artigianato italiano. L'interno della boutique è stato progettato per mettere in risalto le collezioni Gucci, con elementi ispirati a storici edifici italiani e una selezione di pezzi curati da designer italiani come B&B e Cassina. La nuova apertura è parte dell'impegno di Gucci per l'eco-sostenibilità, seguendo le linee guida LEED per promuovere l'efficienza energetica, come riportato da mindanaotimes.com.ph. Questo nuovo spazio non solo rappresenta un'importante aggiunta al panorama commerciale delle Filippine, ma sottolinea anche l'influenza e l'apprezzamento per il design italiano nel mondo.