Filippine: Gucci inaugura una nuova boutique a Cebu City con un tocco di design italiano

15 Agosto 2024_ Gucci ha aperto una nuova boutique a Cebu City, segnando il primo negozio del marchio nella città e il quarto nelle Filippine. Situata all'interno del Nustar Resort and Casino, la boutique di 248 metri quadrati offre una vasta selezione di articoli di moda per uomini e donne, enfatizzando l'artigianato e il design italiano. L'interno del negozio è caratterizzato da un design essenziale che mette in risalto le collezioni Gucci, con elementi ispirati all'architettura storica italiana. La boutique è progettata secondo le linee guida LEED per promuovere l'efficienza energetica, riflettendo l'impegno di Gucci verso iniziative ecologiche. La notizia è riportata da tribune.net.ph. Questo nuovo spazio non solo celebra il marchio italiano, ma rappresenta anche un'importante espansione della moda di lusso nelle Filippine.