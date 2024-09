Filippine: Harry Roque considerato fuggitivo dalla giustizia

18 Settembre 2024_ Harry Roque, ex portavoce presidenziale, è stato etichettato come "fuggitivo dalla giustizia" dal comitato Quadcom della Camera...

18 Settembre 2024_ Harry Roque, ex portavoce presidenziale, è stato etichettato come "fuggitivo dalla giustizia" dal comitato Quadcom della Camera dei Rappresentanti filippina, dopo aver ignorato ordini di comparizione e rifiutato di presentare documenti richiesti. Il comitato ha emesso un ordine di arresto nei suoi confronti per presunti atti di disobbedienza e menzogne. Roque ha annunciato l'intenzione di contestare la decisione del comitato presentando un ricorso alla Corte Suprema, ma i membri del comitato affermano che deve prima essere arrestato. La notizia è riportata da Tempo. Roque è coinvolto in un'inchiesta legata a presunti legami con operatori di gioco offshore nelle Filippine, un settore controverso che ha attirato l'attenzione delle autorità.