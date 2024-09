Filippine: Heart Evangelista incanta a Milano durante la Fashion Week

18 Settembre 2024_ Heart Evangelista, celebre icona della moda filippina, ha recentemente condiviso un video della sua partecipazione alla Milano Fashion Week, in Italia. Nel video, la stilista mostra una carta di benvenuto firmata da Kim Jones, direttore artistico della maison di lusso Fendi, esprimendo la sua gratitudine. Nonostante l'assenza alla New York Fashion Week, Heart ha scelto di essere presente a Milano, sottolineando il suo legame con la moda italiana. La notizia è stata riportata da kami.com.ph. Heart Evangelista è una figura di spicco nelle Filippine, nota per il suo lavoro come attrice, cantante e filantropa, e continua a rappresentare con orgoglio la cultura filippina nel panorama internazionale della moda.