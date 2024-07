Filippine: Heart Evangelista incanta al GMA Gala con haute couture italiana

23 Luglio 2024_ Heart Evangelista ha nuovamente stupito al GMA Gala, indossando un abito haute couture di Giambattista Valli, un prestigioso marchio italiano. Il suo vestito, caratterizzato da enormi rose e dettagli in perle, ha messo in risalto l'eleganza e la creatività della moda italiana. Nel corso degli anni, Heart ha scelto abiti di rinomate case di moda, tra cui Schiaparelli, un altro marchio italiano, dimostrando il suo amore per l'arte del couture. La notizia è riportata da pep.ph, evidenziando l'influenza della moda italiana nelle celebrazioni filippine. Heart Evangelista continua a essere un'icona di stile, portando il fascino della haute couture italiana nel cuore delle Filippine.