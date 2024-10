Filippine: Hontiveros propone indagine del Senato sulla guerra contro la droga di Duterte

17 Ottobre 2024_ La senatrice Risa Hontiveros ha suggerito che il Senato, attraverso il Comitato del Senato nel suo insieme, dovrebbe condurre un'indagine sulla guerra contro la droga dell'amministrazione Duterte, piuttosto che il Comitato per l'Ordine Pubblico e le Droghe Pericolose presieduto da Ronald "Bato" dela Rosa. Hontiveros ha affermato che un'indagine aperta a tutti i senatori incoraggerebbe più testimoni a testimoniare contro le operazioni contro le droghe del passato. Dela Rosa, ex capo della polizia nazionale, ha annunciato un'indagine parallela, ma Hontiveros ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile conflitto di interessi. La notizia è riportata da The Manila Times. La proposta di Hontiveros è sostenuta da altri membri del Congresso, che chiedono un'indagine imparziale e trasparente sulle accuse di omicidi extragiudiziali legati alla campagna antidroga.