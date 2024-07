Filippine: I filippini chiedono a Marcos di affrontare l'inflazione nel prossimo discorso

12 Luglio 2024_ Con l'inflazione considerata la preoccupazione nazionale più urgente, la maggioranza dei filippini vuole che il presidente Marcos discuta di come il suo governo intende affrontare l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità nel prossimo discorso sullo stato della nazione (SONA). Un recente sondaggio di Pulse Asia, condotto dal 17 al 24 giugno, ha rivelato che il 57% dei rispondenti desidera che Marcos parli del controllo dell'inflazione nel suo terzo SONA il 22 luglio. Altri temi di interesse includono il miglioramento dell'economia nazionale (36%), la creazione di più posti di lavoro (35%) e le azioni per fermare l'incursione di altri paesi nel Mar Cinese Meridionale (31%). Il sondaggio ha anche evidenziato che molti filippini ritengono che Marcos non abbia ancora mantenuto molte delle promesse fatte durante la campagna elettorale del 2022. Lo riporta The Philippine Star. Il sondaggio ha coinvolto 2.400 adulti con un margine di errore del 2% per le percentuali nazionali.